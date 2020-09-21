«Серійного крадія» засуджено до 5 років позбавлення волі за заволодіння майном у  супермаркетах та квартирах Сєвєродонецька

За публічного обвинувачення та принципової позиції прокурорів Сєвєродонецької місцевої прокуратури місцевого мешканця засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення ряду крадіжок, у тому числі поєднаних з проникненням до житла, а також порушення недоторканності житла (ч. 2, ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 162 КК України)

Під час судового розгляду встановлено, що упродовж серпня 2017 року – листопада 2018 року зловмисник з корисливих мотивів вчинив 10 крадіжок у місті Сєвєродонецьку – з супермаркетів, торговельних центрів, ресторанів та квартир. У двох випадках обвинуваченому не вдалося довести свій злочинний намір до кінця.

Чоловік прибрав до рук з помешкань містян комп’ютерну та побутову техніку, мобільні телефони, в інших випадках – алкогольні напої, харчові продукти, одяг та інше майно. Виручені від реалізації майна кошти витрачав на власний розсуд.

Сторона обвинувачення надала Сєвєродонецькому міському суду Луганської області беззаперечні докази вчинення чоловіком вказаних злочинів.

У свою чергу свою вину він не визнав.

Це вже друга судимість особи за злочини проти власності.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження — 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури