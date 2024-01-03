Повідомили про підозру водію, який скоїв «п’яну» смертельну ДТП у Голосіївському районі столиці

Керманич автівки «Вольво», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив зіткнення з автомобілем «Мазда», водійка якої від отриманих травм померла в лікарні.

ДТП за участі двох іномарок сталася восени минулого року у Голосіївському районі столиці. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі. Правоохоронці встановили особу правопорушника, а карета швидкої допомоги транспортувала двох потерпілих водіїв до лікарні для надання необхідної допомоги.

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Києва Анатолій Андросович розповів, що у рамках кримінального провадження було проведено низку слідчих дій та експертиз. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що водій-порушник здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою:

«Ми з’ясували, що 36-річний водій автомобіля «Вольво» рухався по зустрічній смузі проїзної частини проспекту Голосіївського, де зіткнувся з автомобілем «Мазда». Згідно висновку судово-медичної токсикологічної експертизи, встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Обох водіїв госпіталізували із тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні, де 31-річна водійка «Мазди» від отриманих травм померла.

Слідчі столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва