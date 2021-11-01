Працівник Запорізького банку поцупив майже 200 тисяч у клієнта

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя визнав винним колишнього провідного фахівця АТ “Банк Форвард” у крадіжці 194 тисяч гривень клієнта банку.

Про це повідомляється у відповідній ухвалі суду.

Згідно з матеріалами справи, працівник “Банку Форвард” у 2020 році використав логін та пароль своєї колеги для входу у фінансову систему. Потім у цій системі він змінив номер мобільного телефону одного з клієнтів, який використовувався для доступу до послуг банку.

За допомогою нового мобільного номеру, працівник банку надалі зайшов у систему Інтернет-банкінгу та перерахував 194 тисячі гривень з рахунку клієнта на одну з підконтрольних цьому працівникові карток.

З огляду на це, слідчі на початку 2021 року відкрили кримінальне провадження щодо привласнення грошей через зловживання службовим становищем та несанкціоновані дії з комп’ютерною інформацією (стаття 191 та 362 Кримінального кодексу України).

Згодом поліція закінчила розслідування та скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Пояснив, що крав гроші для погашення кредитів та на лікування.

Суд зрештою визнав працівника банку винним, призначив йому 1 рік обмеження волі, також 2 роки заборони обіймати певні посади. Окрім цього, він має відшкодувати 40 тисяч гривень моральної шкоди.

В ухвалі вказувалося, що обвинувачений не повернув вкрадені 194 тисячі гривень. Нині він перебуває на обліку у медзакладі через проблеми з алкоголем. Має на утриманні малолітню дитину. // Діло