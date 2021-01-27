Працівника НАБУ викрили у шахрайському заволодінні коштами Бюро та Фонду соцстрахування

За результатами проведеного слідчими Державного бюро розслідувань досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Посадовець підозрюється у:

шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 190 КК України);

підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України);

використанні завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що працівник НАБУ підбурив лікаря однієї із лікарень до складання та видачі завідомо неправдивого листка непрацездатності. Після чого вказаний документ був використаний для отримання страхових виплат за період тимчасової непрацездатності шляхом ведення в оману керівництва та комісії із соціального страхування Нацбюро.

Слідчими ДБР встановлено, що посадовець Бюро у період нібито травмування в Полтавській області, де він звернувся до лікарні та згодом продовжив «лікарняний», насправді перебував у місті Києві.

Під час проведення виїмки документів у вказаному закладі охорони здоров’я було отримано інформацію щодо відсутності медичної документації стосовно проходження лікування посадовця, а корінець листка непрацездатності не містить особистого підпису працівника НАБУ.

Таким чином, посадовець шахрайським шляхом заволодів матеріальною допомогою на загальну суму понад 30 000 гривень.

Одночасно, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру вищезазначеному лікарю у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, а оперативний супровід забезпечується Головним оперативним управлінням ДБР.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ДБР