Правоохоронці затримали киянина, який через зауваження побив перехожого

Потерпілий попросив зловмисника не виражатися нецензурною лексикою, через що між незнайомцями розпочався конфлікт. У ході сварки фігурант побив опонента та втік. Молодика з травмами голови госпіталізували до лікарні, а порушника затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва на спецліню 102 надійшло повідомлення від матері 26-річного чоловіка про те, що на бульварі Кольцова невідомі побили її сина. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин.

По прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що потерпілий зробив зауваження молодику, який у громадському місці виражався нецензурною лексикою. На ґрунті цього між хлопцями розпочалася сварка, в ході якої зловмисник декілька разів вдарив опонента кулаком у голову та втік.

Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою та переломом потиличної кістки госпіталізували до медичного закладу, де надали допомогу.

Оперативники відділу поліції №2 Святошинського управління поліції спільно з працівниками сектору кримінального аналізу встановили ймовірного підозрюваного. Це – раніше не судимий киянин, 2002 року народження, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомлено затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва