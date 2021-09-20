Правоохоронця, який збував дані з поліцейської бази, покарали умовно і на 3 роки заборонили роботу в органах

Колишнього офіцера Малинського відділення поліції в Житомирській області засудили за копіювання і збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 вересня.

Кримінальне провадження розслідувалося ДБР з 18 лютого 2020 року. За версією слідства, співробітник Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, маючи доступ до автоматизованих систем Національної Поліції та МВС України, починаючи з грудня 2019 року за попередньою змовою групою осіб, несанкціоновано повторно копіював і збував інформацію з обмежених доступом.

У червні 2020-го особа, до якої вжито заходи забезпечення безпеки, у телефонній базі попросила поліцейського про отримання інформації з бази. У подальшому протягом літа зафіксовано три факти збуту інформації з інтервалом приблизно в місяць.

Зазвичай йшлося про інформацію на 3-5 осіб щодо їх притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності. Як вбачалося з “витягів”, особи були судимі за крадіжки і грабежі, зберігання наркотиків та ін., мали судимості. Співробітник поліції пересилав дані на електронну пошту замовника.

У серпні 2020-го за місцем проживання поліцейського проводилися обшуки. Він звільнився з роботи. Але підозру йому повідомили аж через 8 місяців за трьома епізодами.

У суді чоловік провину визнав і розкаявся.

Суд призначив 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, звільнивши засудженого від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

Додатково чоловікові заборонено обіймати атестовані посади в органах поліції на 3 роки. Сьогодні він працює водієм у приватній структурі.