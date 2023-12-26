Продали чужу квартиру за $38,5 тисяч: викрито шахрайську схему продажу нерухомості в Одесі

За допомогою підроблених документів жінка продала квартиру померлих одеситів під виглядом їхньої спадкоємиці. Правопорушниці повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Викрили протиправні дії працівники відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси.

У 2019 році, після смерті власників однієї з квартир у житловому будинку на вулиці Торговій, фігурантка разом з невстановленою наразі слідством особою вирішили незаконно заволодіти жилплощою. Спільники підробили договір купівлі-продажу вказаного житла, датований початком двохтисячних років, за яким донька господарів нібито набула права власності на нерухомість. Під виглядом спадкоємиці виступила зловмисниця з підробленими на її ім’я паспортом та карткою платника податків.

Набувши у протиправний спосіб право власності на чужу квартиру, зловмисниця виставила її на продаж на одній із популярних інтернет-платформ. На оголошення відгукнулась одеситка, якій правопорушниця представилась власницею житла, продемонструвавши підроблені документи. Введена в оману жінка за 38,5 тис. доларів США придбала квартиру та оселилася в ній. Але через деякий час до оселі померлих батьків навідалась справжня донька, яка, виявивши у приміщенні незнайомку, звернулась до поліції.

Під час слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили зловмисницю, яка за підробленими документами здійснила продаж квартири. Нею виявилася місцева мешканка.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські в ході розслідування, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу Україні: за ч. 3 ст. 358 – у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 4 ст. 358 – у використанні завідомо підробленого документа, а також за ч. 4 ст. 190 – у заволодінні чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Наразі слідчі клопочуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та встановлюють співучасника злочину. Відповідно до чинного законодавства жінці загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває», – розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Христина Скочинська.

Одеське районне управління поліції №1