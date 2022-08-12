Прокуратура передала в АРМА обладнання «ботоферми» вартістю понад ₴1,5 млн.

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва до АРМА для подальшої реалізації передано обладнання, яке використовувалось зловмисниками для функціонування «ботоферм» та здійснення кібератак.

Згідно з матеріалами слідства, двоє мешканців м. Києва, використовуючи телекомунікаційне обладнання, налагодили підпільний бізнес з надання дистанційного доступу до мережі Інтернет для анонімізації користувачів-ботів у соціальних мережах та здійснення хакерами кібератак.

Від початку війни та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення у соцмережах антиукраїнської пропаганди начебто від імені українських користувачів.

Також встановлено, що вказані «ботоферми» мають відношення до кібератак на КМДА, що мали місце у лютому 2022 року.

У квітні 2022 року за процесуального керівництва окружної прокуратури функціонування протиправного сервісу було заблоковано, а обладнання вилучено.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили близько 40 комп’ютерів, 1500 4G модемів із сім-картами українських операторів мобільного зв’язку, сервер управління та іншу комп’ютерну техніку та обладнання, загальною вартістю понад 1,5 млн грн.

Наразі прокуратурою забезпечено передачу вилученої техніки та обладнання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Кошти від реалізації вилученого майна будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Слідство у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура