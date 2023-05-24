Примарний підробіток обійшовся прикарпатцю у 153 тисячі гривень: поліція застерігає від шахраїв в мережі

Поліцейські закликають краян не довіряти невідомим в мережі, не перераховувати кошти на підозрілі рахунки та не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки.

22 травня до поліції Івано-Франківська звернулась 34-річний місцевий мешканець, який повідомив, що його обдурили аферисти. На мобільний телефон заявника прийшло смс-повідомлення про підробіток вдома. Надалі потерпілий уклав договір про співпрацю у Телеграм – каналі з невідомою особою. Шахрай повідомив, що потрібно заплатити податок від заробленої суми на банківський рахунок. Що чоловік і зробив. Відтак втратив понад 153 000 гривень, а зв’язок з аферистом обірвався.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Поліція Прикарпаття звертається до громадян:

– найчастішим способом шахрайства являється викрадення коштів з банківських карток;

– не вірте невідомим додзвонювачам;

– шукайте роботу на офіційних сайтах, а не в соціальних мережах.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини