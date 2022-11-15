Раніше судима зловмисниця викрала з картки військовослужбовця 45 тисяч гривень

14 листопада працівники Жмеринського районного відділу поліції встановили правопорушницю, яка привласнила чужу банківську картку та користувалася нею. Поліція розпочала розслідування.

До поліції звернувся 44-річний військовослужбовець, уродженець Дніпропетровської області, з повідомленням про крадіжку коштів з його банківської картки. Чоловік розповів, що напередодні він гостював у жмеринчанина. Під час перебування у знайомого потерпілий дав свою картку неповнолітнім дітям господаря будинку аби ті придбали продукти харчування. Невдовзі картку йому повернула дружина власника будинку, яка разом із дітьми ходила до магазину. Наступного ранку заявник виявив відсутність на картці 45 тисяч гривень.

Як розповів керівник Жмеринського районного відділу поліції Анатолій Присяжнюк, під час виїзду на місце події поліцейські встановили причетність до скоєного раніше судимої за наркозлочин 35-річної зловмисниці.

Слідством попередньо встановлено, що жінка неодноразово розраховувалась карткою потерпілого у магазинах та за замовлені інтернет-послуги.

Речові докази поліцією частково вилучені.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області