Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве супружеской пары

Россия выдала Украине подозреваемого, в частности, в двойном убийстве — супружеской четы преклонного возраста, который был в международном розыске.

Об этом сообщили УНН в Днепропетровской областной прокуратуре.

«В ноябре 2020 года… подготовлено ходатайство о выдаче (экстрадиции) указанного лица для привлечения к уголовной ответственности,.. которое Офисом Генерального прокурора направлено компетентному органу Российской Федерации. Сейчас указанного гражданина доставлено на территорию Украины», — сообщили в прокуратуре.

Днепропетровская областная прокуратура приняла выданного из РФ украинца, подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста (ч.4 ст.187 и ч.2 ст.115 УК Украины).

Он находился в международном розыске и в октябре 2020 года был задержан на территории Санкт-Петербурга.