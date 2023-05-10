Розкрадання на будівництві Подільського мосту – генпідрядника подозрюють у привласненні ще ₴6 млн. з бюджету столиці

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва керівнику генпідрядної організації на об’єкті будівництва Подільського мосту повідомлено про підозру у привласненні коштів територіальної громади у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт, зокрема з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві.

У межах даного провадження правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів з метою перевірки обсягів і якості виконаних робіт, у тому числі підводних, та їх фактичної вартості.

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн. документально не підтверджуються. Відтак генпідрядна організація незаконно отримала вказані кошти за роботи, які фактично не проводилися.

На цей час за клопотанням прокурора відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше у межах даного розслідування окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації за фактами завищення вартості робіт з використанням найманого нестандартного обладнання на суму близько 36 млн грн, а також робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму близько 2 млн гривень (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура