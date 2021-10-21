СБУ опублікувала докази хабарництва депутата та посадовців Полтавської міськради (відео)

За матеріалами СБУ, оголошено про підозру посадовій особі та депутату Полтавської міської ради. Їх підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 681 тис. грн. Заставу за нього внесли майже одразу, тому наразі він перебуває на свободі.

Нагадаємо, що СБУ викрила зловмисників на початку вересня. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів США.

У розпорядженні СБУ є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують вищезазначену корупційну схему. Зокрема, зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із підприємцем, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:

Депутат пояснює, що за його вказівки створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців;

Депутат дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозвільних документів;

Депутат описує механізм, як йому передати хабар;

Посередниця телефонує депутатові і повідомляє про отриманий хабар.

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СБУ