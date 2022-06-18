СБУ повідомила про підозру одному з керівників russia today та затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини (відео)

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки відкрила понад 13 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією проти України. Більшість справ стосуються розслідування військових злочинів окупантів, а також підривної діяльності їх агентури та пропагандистів.

Так, слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу «russia today» Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації нашої державності та фізичного знищення українців.

Для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.

Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук.

В Одеській області:

контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про результати обстрілів він доповідав своєму «куратору» через закриті канали зв’язку.

На Херсонщині:

викрито місцевого підприємця, який організував силове захоплення Новокаховського підрозділу «Херсонгазу» на тимчасово окупованій території регіону.

Також зловмисник вимагав від чинного керівництва підприємства надати йому базу даних абонентів для передачі загарбникам.

За даними слідства, зрадник добровільно погодився співпрацювати з агресорами і запропонував допомогу у блокуванні енергетичної інфраструктури на півдні України.

Наразі поплічнику ворога повідомлено про підозру у державній зраді. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

У Донецькій області:

викрито мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію рф.

Вона проводила стріми з кремлівською пропагандою через спеціалізовану інтернет-платформу. Під час трансляцій агітаторка неодноразово закликала підтримати бойовиків та окупаційну адміністрацію так званої «днр».

Крім цього, співробітники СБУ ідентифікували та повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував ворожі блокпости у Харківській області.

За даними слідства, зловмисником є мешканець тимчасово окупованого Краснодону. У 2014 році він приєднався до лав так званої «народної міліції днр», де його призначили заступником командира угруповання.

З лютого зловмисник брав участь у бойових діях проти українських військ на території Харківщини, у тому числі поблизу селищ Шестакове, Старий Салтів та Кутузівка Чугуївського району.

Після цього бойовик повернувся до тимчасово окупованого Донецька, де й переховується від правосуддя.

За викритими фактами тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Служба безпеки України