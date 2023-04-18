СБУ викрила російський схрон з озброєнням у прифронтових районах Луганщини (фото)
Служба безпеки викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини.
Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова.
Схованку виявлено в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення.
За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань рф перед втечею від контрнаступу Сил оборони.
Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:
- реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
- реактивну штурмову гранату РГШ-1;
- ручний кулемет Калашникова;
- 4 автомати Калашникова;
- 32 гранати Ф-1;
- 20 гранат РГО;
- 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.
Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних Сил України.
Контрдиверсійні заходи проводили співробітники Служби безпеки у Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами ЗСУ та Національної поліції.