СБУ викрила у власних лавах ще одну прихильницю «руського міра»

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності ще одну посадовицю регіонального підрозділу Служби.

Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію рф проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «інсценуваннями» масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Служба безпеки України