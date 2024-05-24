Наркодилери будуть «косити» під освітян? Кабмін дозволив використання канабісу в… навчальних цілях

Канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено

Кабінет міністрів заніс канабіс до списку рослин, обіг яких допускається для використання у навчальних цілях: в освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. А тетрагідроканабінол вилучено зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Водночас їх внесли до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Ці зміни набувають чинності 16 серпня 2024 року. Також встановлено, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3%.