СБУ запобігла спробі чеченського «злодія у законі» створити свій кримінальний осередок в Україні

Співробітники СБУ знешкодили осередок міжнародного злочинного угруповання, яке хотіло «закріпитися» в Україні. Зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки РФ і займалися вони рекетом великих бізнесменів.

За попередніми даними, до угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.

Українська спецслужба задокументувала зловмисників на вимаганні від приватного підприємця 1 млн доларів США. Ці кошти – нібито частина неіснуючого боргу, який рекетири вимагали віддавати окремими траншами.

При цьому учасники угруповання застосовували до потерпілого насильство, погрожували подальшою фізичною розправою над ним та членами його сім’ї.

Співробітники СБУ затримали одного зі зловмисників на гарячому під час підконтрольної передачі першого траншу у 70 тис. доларів США. Печерський районний суд міста Києва уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У рамках відкритого кримінального провадження за 189 статтею Кримінального Кодексу України (вимагання) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися співробітниками СБУ та слідчими Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ