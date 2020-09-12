СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному із важливих об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області.

Оперативники та слідчі органів безпеки встановили, що у травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об`єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів «Рівнеоблводоканал».

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.

Вчинення диверсійного акту на об’єкті критичної інфраструктури могло б призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та інших районів області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній та санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення слідчими СБУ затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття агента відбувалося під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

СБУ