Волинянин відбуватиме реальне покарання за побиття поліцейського

Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури, скасував вирок суду першої інстанції та призначив 27-річному жителю села Кримне Камінь-Каширського району, визнаному винуватим в опорі працівникам поліції та заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України), покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі.

Уночі 25 травня 2020 року у Камені-Каширському молодик устряг у конфлікт з правоохоронцями, чинив їм опір та вдарив одного поліцейського у обличчя, зламавши йому ніс.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.

Однак прокурори не погодились із таким рішенням.

Волинський апеляційний суд призначив волинянину покарання у вигляді 1 року та 6 місяців обмеження волі.

Відтак зловимисник буде відбувати покарання реально.

Пресслужба обласної прокуратури