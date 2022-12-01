Ще два посольства України знову отримали листи з погрозами

“Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії”, – підкреслив Кулеба.

Він додав: крім того, що відбулося в середу в Мадриді, “сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз”.

На уточнююче запитання, про якого роду погрози йдеться і в яких посольствах України це сталося, Кулеба відповів, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

Він зазначив, що з огляду на події вчора й сьогодні є точна підстава стверджувати, що відбувається “цілеспрямована широкомасштабна кампанія” проти України.

“Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх надсилає (листи – ред.)”,- підкреслив Кулеба.

Він запевнив, що після встановлення усіх винних, буде здійснено заходи щодо їх покарання.

Як повідомлялося, у середу іспанські ЗМІ інформували про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант посольства України отримав незначні поранення і був госпіталізований – конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали. У МЗС України підтвердили інцидент.

24 листопада офіс прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса отримав лист із вибуховим пристроєм, подібний до зазначених.