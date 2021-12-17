На Житомирщині чоловіка засуджено за домашнє насильство над матір’ю

За публічного обвинувачення Житомирської окружної прокуратури місцевого мешканця засуджено за домашнє насильство над матір’ю (ст. 126-1 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік і 2 місяці.

Прокурор у суді довів, що раніше судимий чоловік, який не мав постійної роботи та зловживав алкоголем, систематично вчиняв сварки та ображав свою 70-річну матір, у будинку якої проживав. Чоловік неодноразово висловлював претензії щодо побуту, самовільно брав на прожиття гроші з її пенсії, а на зауваження погрожував ножем. Літня жінка побоювалася за безпеку свого життя.

Раніше чоловіка вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства над матір’ю.

Загалом цьогоріч за фактами скоєння домашнього насильства в Житомирській області розпочато 66 кримінальних проваджень, 48 з них скеровано з обвинувальними актами до суду, у 18 досудове розслідування триває.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури