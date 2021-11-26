Слідчі Нацполіції повідомили про підозру власнику компанії-нерезиденту у шахрайському заволодінні 3 млн. євро латвійського банку

Фігурант розробив злочинну схему отримання кредиту від іноземної кредитно-фінансової установи під виглядом закупівлі в Україні соняшникової олії. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Протиправну діяльність кінцевого бенефіціарного власника компанії-нерезидента викрили слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант розробив злочинну схему для заволодіння коштами одного з банків Латвійської Республіки під виглядом отримання кредиту для закупівлі в Україні соняшникової олії. До злочинної діяльності він залучив ряд представників українських товариств.

У квітні 2021 року фігурант надав представникам латвійського банку завідомо недостовірні документи про фактичного постачальника соняшникової олії на адресу його компанії. Це стало підставою для отримання кредитних коштів іноземного банку. У результаті 3 млн євро відразу були перераховані на рахунки товариств-співучасників. Окрім того, для банку це стало юридичною перепоною у стягненні предмету застави – 3,5 тисяч тонн соняшникової олії за кредитним договором.

Слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, з метою захисту прав потерпілого – іноземного інвестора, подали клопотання до суду про арешт 3,5 тисяч тонн соняшникової олії та їх передачі до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). В подальшому суд задовольнив обидва клопотання.

17 листопада соняшникова олія була реалізована на електронних торгах за рекордною ціною у понад 93 млн грн. Ці кошти дозволять у майбутньому повністю компенсувати збитки постраждалій стороні.

Вчора, 24 листопада, слідчі повідомили про підозру власнику компанії-нерезидента у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань проводять подальші процесуальні та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх фігурантів протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Національна поліція України