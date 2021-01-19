Слідчого та колишнього поліцейського викрито на одержанні 140 000 грн хабаря (ФОТО)

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури співробітниками ТУ ДБР та оперативного супроводу Донецького управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України на одержанні неправомірної вигоди викрито 28-річного слідчого та 42-річного колишнього працівника поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2021 року слідчий СУ разом із колишнім працівником Мар’їнського відділення поліції Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області вимагали у мешканця м. Вугледар неправомірну вигоду. За 140 000 грн спільники пообіцяли непритягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Під час одержання хабаря у м. Маріуполі зловмисників викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури