Столичні оперативники менш ніж за добу розшукали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві знайомої

Тіло жінки із численними ушкодженнями виявили на зупинці громадського транспорту перехожі, які й викликали поліцію. Правоохоронці оперативно відпрацювали територію та затримали зловмисника, причетного до тяжкого злочину. За це йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції від перехожих надійшов виклик про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Закревського вони побачили жінку з ознаками насильницької смерті. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та лікарів.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, по прибуттю поліцейські оглянули місце, опитали свідків та виявили тіло невідомої жінки:

«Лікарі оглянули потерпілу та констатували її смерть. Під час огляду тіла жінки, криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що, ймовірно, її задушили. Поряд ми знайшли особисті речі невідомої, а згодом встановили її особу. Це – 46-річка жителька столиці, в якої напередодні стався конфлікт зі знайомим. Для встановлення остаточної причини смерті, тіло померлої відправили на судово-медичну експертизу».

У ході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Деснянського управління поліції встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки. Наразі чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва