Столичні оперативники затримали місцевого мешканця, який ножем поранив знайомих

На вулиці між чоловіками виникла бійка, у ході якої зловмисник наніс ножові поранення опонентам. Відтепер порушнику загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Сім’ї Сосніних знаходяться двоє громадянин з тілесними ушкодженнями.

Для з’ясування обставин на виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група району та лікарі.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Владислав Троцюк, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що біля під’їзду будинку перебувала компанія чоловіків та жінок:

«Після розпиття алкоголю між двома знайомими розпочалася бійка, у ході якої порушник дістав ніж та декілька разів вдарив ним опонента. У бійку втрутився ще один чоловік та намагався розборонити їх, однак зловмисник поранив і його. Одного потерпілого з пораненнями живота госпіталізували у лікарню, а іншому надали допомогу в медичному закладі та відпустили додому».

Зловмисника, 1985 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські виявили при ньому ніж, який вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Києва