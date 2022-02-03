Столичні слідчі поліції повідомили про підозру жінці, яка допомагала своїм спільникам підробляти COVID-сертифікати

Зловмисниця підшуковувала через мережу Інтернет охочих отримати сертифікат без проходження процедури вакцинації. Після цього вона передавала «замовлення» на документи про щеплення своїм спільникам-медикам, які мали доступ до електронної системи охорони здоров’я. За скоєне жінці загрожує до шести років в’язниці.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили групу осіб, які займались виготовленням та продажем підроблених міжнародних COVID-сертифікатів. Свої «послуги» зловмисники оцінювали від 3 до 4 тисяч гривень.

Тоді правоохоронці встановили, що злочинну схему організував приватний лікар, який залучив до «роботи» директорку комунального медичного закладу столиці та сімейну лікарку з Луганщини, які мали доступ до електронної системи охорони здоров’я та вносили недостовірні відомості про проходження особою вакцинації. Також поліцейські з’ясували, що медичні працівники мали спільницю, яка підшуковувала охочих отримали ковід-сертифікат без необхідної вакцинації. Жінка через соціальну мережу отримувала «замовлення» та передавала його приватному лікарю, який безпосередньо займався його виконанням разом із медпрацівниками.

Слідчим управлінням столичного главку поліції було розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 358 – підроблення документів та збут підроблених документів вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 362 — несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі слідчі за погодженням з Київською міською прокуратурою повідомили 24-річній фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, – пособництво у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Зловмисниці загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Щодо решти правопорушників, то нині вирішується питання про повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва