Суддю Богдана Львова із російським паспортом відрахували із штату Верховного Суду

У Верховному Суді зауважили, Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” має голова суду.

“Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 5 жовтня видав наказ про відрахування Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів рф”, – йдеться у повідомленні.

За словами Всеволода Князєва, ситуація потребує якнайшвидшого вирішення, тому “мною прийнято непросте рішення про відрахування судді Львова Б. Ю. зі штату Верховного Суду”.

“Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів.

І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта рф, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися”, – зазначив Князєв.

За його словами, “навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та Голови КГС ВС”.

“Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства рф”, – резюмував голова Верховного Суду.

Раніше Голову Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, в якого СБУ підтвердила наявність російського громадянства, не змогли звільнити – забракло одного голосу.

Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.

Богдана Львова обрали заступником голови нового Верховного Суду у 2017 році.

15 вересня 2022 року вийшло розслідування журналістів проєкту “Схеми”, згідно з яким Львов з 1999 року має паспорт громадянина росії та з 2010 року індивідуальний податковий номер в офіційному реєстрі федеральної податкової служби рф.