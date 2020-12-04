«Судейская система», что дышло – как «разъяснил», так и вышло. В ВСП вписались за «антиАвтомайданного» Кицюка

После пересмотра Верховным Судом дела «судьи Автомайдана» Виктора Кицюка Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении его судьей Печерского районного суда города Киева ведь не установлено обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении представления.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

«В сентябре 2017 года Высший совет правосудия отказал во внесении Президенту Украины представления о назначении Кицюка В.П. из-за возбуждения против него уголовного дела, установления Дисциплинарной палатой факта нарушения судьей норм Кодекса Украины об административных правонарушениях и отсутствие исчерпывающих сведений в декларации добродетели судьи. Отмечается, что указанное решение ВСП судья Кицюк обжаловал в Верховном Суде», — говорится в сообщении.

ВСП сообщает, что решением от 11 декабря 2019 года Верховный Суд удовлетворил иск Кицюка и отменил решение ВСП с сентября 2017 года. Верховный Суд указал:

— сам факт возбуждения уголовного дела не доводит виновности судьи, поскольку действует презумпция невиновности до вынесения приговора суда;

— факт признания судьи виновным в нарушении процессуального законодательства и непривлечение к дисциплинарной ответственности из-за истечения срока не говорит о невозможности быть назначенным судьей;

— указание в декларации информации не в полном объеме само по себе не свидетельствует о недобродетельности судьи.

Отмечается, что отдельно Верховный Суд отметил, что по аналогичным делам ВСП вносила представление о назначении, в частности в отношении судьи Подольского районного суда города Киева. Аналогичная позиция Верховного Суда неоднократно была подтверждена решениями Большой Палаты Верховного Суда.

«Соответственно, ВСП повторно рассмотрела рекомендации ВККСУ о назначении Виктора Кицюка на должность судьи Печерского районного суда города Киева. Причем, поскольку указанная рекомендация ВККСУ внесена в 2014 году, до начала процедуры квалификационного оценивания, которое началось в 2015 году, ВСП рассмотрела указанное представление», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что вопрос квалификационной оценки в отношении судьи Виктора Кицюка будет рассмотрен ВРП после поступления соответствующего представления и завершения рассмотрения Верховным Судом иска Кицюка о прекращении квалификационного оценивания.

«Другая информация о возможном неоднократном нарушении судьей В.Кицюком правил дорожного движения не нашла подтверждения», — говорится в сообщении.

Также судья предоставил исчерпывающие объяснения по этому поводу. Национальное агентство по предупреждению коррупции, проверив декларации судьи, не нашло признаков нарушений порядка декларирования состояния и имущества.

«Итак, по результатам рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, внесенной в ВСП в 2014 году, не установлено обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении Кицюка В.П. на должность судьи Печерского районного суда города Киева», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Высший совет правосудия рекомендовал назначить «судью Автомайдана» Виктора Кицюка судьей Печерского районного суда города Киева.

Напомним, прокуратура города Киева готовит апелляцию на оправдательный приговор судьи Печерского райсуда Виктора Кицюка по делу о незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Добавим, судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала Виктора Кицюка, которого обвиняли в незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Как ранее сообщал УНН, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников «Автомайдана». Тогда прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывший судье Печерского райсуда Оксане Царевич.

Также сообщалось, что в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов «Автомайдана». Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Так, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.