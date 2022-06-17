Судитимуть адвоката, який передав знайомому, який служить в армії РФ, інформацію про військову техніку ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 березня 2022 року адвокат, який їхав на своїй автівці по Слобідсьому району м. Харкова, побачив військову техніку ЗСУ та почав її фотографувати. Вказана інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міноборони України та іншими уповноваженими органами.

Приїхавши додому, обвинувачений відправив фото та інформацію своєму знакомому, який служить у лавах ЗС РФ.

Наразі адвокат перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснювалось СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура