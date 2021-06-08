Судитимуть поліцейського, який скоїв наїзд на двох дітей у Маріуполі

Слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування відносно начальника відділу оперативного реагування управління «КОРД» ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Встановлено, що у 2019 році офіцер на службовому авто на перехресті у Маріуполі збив двох сестер 9 та 11 років.

Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження різного ступеню та потрапили до лікарні.

32-річний правоохоронець обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР