Судитимуть учасників організованих груп, які заволоділи бюджетними коштами на вивезенні сміття зі Львова

Прокурорами Львівської обласної прокуратури скеровано до суду два обвинувальні акти стосовно п’яти осіб у складі двох організованих груп за фактами заволодіння бюджетними коштами під час вивезення сміття зі Львова, використання завідомо підроблених документів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи двох приватних підприємств разом з підприємцями-субпідрядниками завищили витрати на вивезення сміття зі Львова. Вони подавали до уповноважених структурних підрозділів замовника – Львівської міськради, підроблені офіційні документи для оплати послуг з утилізації відходів. В них були вказані більші відстані перевезення сміття та пробіг транспортних засобів. Натомість, відходи за готівку вивозили у нічний час за межі міста та в інші області, і викидали на несанкціонованих сміттєзвалищах. Різницю між задокументованими та фактично витраченими коштами учасники груп розділяли між собою.

Загалом впродовж січня-травня 2020 року вони незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму майже 2 млн грн.

У ході досудового розслідування на все майно підозрюваних – земельні ділянки, квартири, автомобілі накладено арешт на загальну суму 2,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора