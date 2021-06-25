Судитимуть злочинну групу, яка організувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів

Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 4 членів організованої групи за фактом діяльності підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України).

Мешканці Львівщини та Вінниччини організували підпільний цех з незаконного виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку з метою збуту, тобто без відповідного дозволу правовласника знаку, використали такий знак для товарів і послуг.

Внаслідок чого заподіяли матеріальну шкоду на загальну суму понад 2,7 млн грн, тобто в особливо великому розмірі.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на обладнання та тютюнову сировину, які призначались та використовувались для виробництва фальсифікованої продукції на загальну суму понад 8,4 млн грн, а також на майно обвинувачених на загальну суму понад 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури