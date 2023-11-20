Судитмуть волинянина, який тяжко поранив ножем односельчанку

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 52-річним жителем села Мельниця Ковельського району тяжких тілесних ушкоджень 41-річній жінці.

За даними слідства, увечері 15 вересня 2023 року нетверезий чоловік у хаті в односельчанки під час сварки вдарив її ножем у спину.

На щастя, потерпіла вижила.

Її ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури