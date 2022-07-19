Судитимуть чоловіка, який ошукав переселенців майже на 100 тисяч гривень

Шахрай розміщував на веб-сторінках оголошення, в яких пропонував оренду житла у західних регіонах України. Після отримання передплати у розмірі від 1 до 10 тисяч гривень фігурант одразу припиняв виходити на зв’язок із потерпілими.

За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія трапилась у травні поточного року. Тоді співробітники слідчого управління столичного главку спільно із працівниками управління протидії кіберзлочинам у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури виявили та затримали чоловіка, який ошукав громадян на майже 100 тисяч гривень.

Правопорушник на одній із торгових інтернет-платформ викладав оголошення щодо продажу різних товарів, яких в нього фактично не було в наявності та пропонував бажаючим здачу в оренду житла у західних регіонах країни. Від майбутніх орендарів він отримував передплату від 1 до 10 тисяч гривень та у подальшому припиняв виходити із ними на зв’язок.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, завершено. Наразі щодо 27-річного підозрюваного слідчі поліції Києва скерували обвинувальний акт до суду. Тепер йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва