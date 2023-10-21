Судитимуть дванадцятьох учасників організованої групи, які розмитнюючи автівки, занизили на ₴38 млн. податкових зобов’язань

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 учасників організованої групи.

Їм інкриміновано ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем та підроблення чи використання підроблених документів (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що до складу організованої групи входили також директори суб’єктів господарювання, які завозили для розмитнення транспортyі засоби з країн ЄС з підробленими документами, службові особи одного з митних постів Житомирської митниці Держмитслужби України, митні брокери.

Упродовж 2018-2020 років вони налагодили систематичне розмитнення вантажних автомобілів на підставі підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили недостовірні відомості стосовно вартості та строку експлуатації. Це дало змогу занизити розмір податкових зобов’язань, необхідних до сплати у вигляді акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму понад 38 млн грн. Таким чином було оформлено 192 імпортованих вантажних автомобілі.

Досудове розслідування здійснювалося ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора