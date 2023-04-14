Судитимуть двох правоохоронців, які присягнули на вірність російським окупантам

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти стосовно двох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що в квітні 2022 року охоронник команди воєнізованої охорони Лисичанського міського відділу Управління поліції охорони в Луганській області та слідчий відділу поліції Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Обвинувачені зайняли проросійську позицію та почали «служити» у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Луганщини – у так званому «Біловодському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Наразі матеріали обвинувачень направлені до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури