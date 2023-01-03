Судитимуть поліцейського, який спричинив ДТП з двома загиблими

Прокурори відділу Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 22-річним працівником поліції правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб та ще одній особі – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 3 ст. 286 КК України).

Увечері 27 липня 2022 року поліцейський одного з секторів Володимир-Волинського районного відділу поліції за кермом автомобіля «ОPEL VECTRA» при виїзді з міста Нововолинська на блокпості наїхав на іншого поліцейського та військовослужбовця Національної гвардії.

Обоє загинули на місці.

Під час маневрів автомобіля, який наїхав ще і на бетонну опору, отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості і його пасажир.

Подальшу долю водія вирішуватиме суд.

Досудове розслідування в провадженні здійснювали слідчі Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) ТУ ДБР у Львові.

Довідково: Згідно із санкцією ч. 3 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури