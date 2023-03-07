Судитимуть ще двох експравоохоронців з Херсонщини, які разом з окупантами проводили рейди на активістів руху опору

Слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно двох колишніх правоохоронців з Херсонської області, які разом з окупантами проводили рейди на активістів руху опору.

Обвинувальні акти направлені до суду.

Колишні правоохоронці з Генічеська з перших днів війни підтримали окупаційний режим. Зрадники добровільно стали служити у фейковому правоохоронному органі під назвою «народная милиция Геническа».

За свою зраду отримали керівні посади: начальника дільничних інспекторів та начальника відділу відповідно.

Відомо, що фігуранти агітували херсонців до співпраці з ворогом. Незгодних здавали окупантам, також проводили рейди з вишукування патріотів з руху опору загарбникам.

Колишні правоохоронці обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР