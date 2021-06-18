Три роки позбавлення волі – вирок шахраю, який ошукав чернігівців на 250 тис. грн

Вироком Деснянського районного суду м. Чернігова неодноразово судимого 33-річного жителя м. Запоріжжя визнано винним у шахрайстві (ч.2 ст.190 КК України).

Прокурором Чернігівської окружної прокуратури в судовому засіданні доведено, що наприкінці листопада 2020 року чоловік, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з іншою особою, прибув до Чернігова. У місті він, представляючись адвокатом близьких родичів потерпілих, під приводом термінового відшкодування завданої третім особам шкоди незаконно заволодів грошовими коштами 10 чернігівців на загальну суму майже 250 тис. грн.

Суд повно та всебічно оцінив надані стороною обвинувачення докази у справі та прийшов до висновку про наявність у діях чоловіка складу інкримінованого йому злочину. Враховуючи невизнання вини обвинуваченим, йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

За інформацією Чернігівської окружної прокуратури