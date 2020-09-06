Троє високопосадовців з Міноборони завдали збитків на ₴17,5 млн. при закупівлі автівок для армії

Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами.

Оскільки компанія-виробник — ДП «Автоскладальний завод №2» (входить до групи компаній корпорації «Богдан», частки у статутному капіталі якої належали посадовцю РНБО та його близьким особам) — не відповідала вимогам, вона отримала оборонне замовлення, зобов’язавшись виконати певні умови. Зокрема, мала довести рівень локалізації (обсягу робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні для підтримання вітчизняного виробника) до 20% до кінця 2017 року і надалі збільшувати його впродовж трьох років до 30%. Але відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник згодом незаконно переклала на бюджет. Про це повідомили в НАБУ.

Тоді як контракт між Міноборони та виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції, ціну збільшили, а закупівлю у Міноборони погодили. У результаті постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн.

Притягнуті до відповідальності колишній перший заступник секретаря РНБО, ексзаступник міністра оборони України та директор департаменту Міністерства оборони за ч.2 ст. 364 КК України.

Додамо, що колишній заступник Міністра оборони є обвинуваченим в іншій справі, вже розслідуваній НАБУ і САП: за фактом розкрадання понад 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України.

У травні 2020 року експосадовцю РНБО повідомили про зміну підозри через встановлення фактів внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. // Діло