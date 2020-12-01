У Деснянському районі столиці чоловіка затримали за поранення цивільної дружини

Під час сварки чоловік вистрелив з пневматичної рушниці у груди своїй співмешканці та втік. Розпочато кримінальне провадження. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про виявлення жінки з пораненням грудей у парку Кіото. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції та швидка медична допомога.

Начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко розповів, що провівши комплекс оперативно розшукових заходів працівники кримінальної поліції затримали 49-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні даного злочину:

«Ми встановили, що напередодні у парку Кіото цивільне подружжя разом розпивало спиртні напої, у ході чого між ними виникла сварка. Під час конфлікту фігурант дістав рушницю, яку носив з собою під одягом, та вистрелив у груди 50-річній жінці, а потім втік. Оперативники затримали киянина по місцю проживання. У приміщенні слідчі виявили та вилучили речовий доказ, а саме пневматичну рушницю, яку відправили на проведення судово-балістичної експертизи. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Потерпілу госпіталізували до лікарні з кульовим пораненням грудної клітини.

Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3, провівши ряд слідчих дій зібрали достатньо доказів, що дали підстави повідомити затриманому про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва