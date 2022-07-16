У двох мукачівок вилучили пів кілограма наркотичних речовин та безакцизні цигарки майже на мільйон гривень

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно з оперативниками Управління по боротьбі з наркозлочинністю, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, ведуть розслідування справ, відкритих за фактами зберігання наркотичних речовин, а також вирощування нарковмісних рослин двома мешканками Мукачівщини.

Йдеться про неправомірні дії матері та доньки. У рамках відкритих кримінальних проваджень поліцейські провели санкціоновані судом обшуки в помешканнях жінок в Мукачеві та в одному з населених пунктів району.

В результаті правоохоронці виявили приховані 30 картонних коробок із 15 тисячами пачок безакцизних цигарок. Вартість вилученого, за цінами “чорного ринку”, складає близько 1 млн гривень.

Крім цього, за місцем проживання в жінок були знайдені пакунки із марихуаною, загальною вагою близько пів кілограма. Додатково фігурантки вирощували у спеціальних ємностях на території своїх дворогосподарств і сироростучі стебла конопель.

Всі речові докази поліцейські вилучили та скерують на експертизу. Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), а також за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Слідство у справах триває.

Поліція Закарпатської області