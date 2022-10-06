У Гайсині раніше судимий зловмисник викрав заощадження у жінки

5 жовтня працівники Гайсинського районного управління поліції встановили та розшукали 42-річного місцевого жителя, який скоїв крадіжку 600 доларів та 8000 гривень з помешкання 82-річної пенсіонерки. За такий злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції з повідомленням про злочин звернулася дочка потерпілої. Вона розповіла, що 30 вересня до її матері на вулиці підійшов незнайомий чоловік та попросив у неї гроші. Жінка впустила незнайомця до своєї квартири, а сама пішла до сусідів розміняти кошти. Скориставшись відсутністю господарки квартири, зловмисник забрав з шафи гроші та зник.

Як розповів т.в.о. начальника Гайсинського районного управління поліції Володимир Цвігун, в ході проведення розшукових заходів оперативники встановили особу, причетну до злочину. Розшукали зловмисника на вулиці у м. Гайсин. Як з’ясувалось, чоловік раніше судимий за майнові злочини.

У вчиненому він зізнався та розповів, що витратив викрадені кошти на власні потреби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Наразі слідство вирішує питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області