У Харкові викрито двох сутенерок, які втягували дівчат у заняття проституцією

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жінкам за фактом втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства, 31-річна жителька м. Луцьк та 30-річна киянка організували в квартирах у Харкові «місця розпусти».

Вони розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг за гроші.

Перед цим організаторки знайшли дівчат, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та запропонували їм «роботу».

Сутенерки почергово спілкувалися з клієнтами, надавали їм на вибір жінок для інтимних послуг, контролювали час їх надання та отримували оплату. Частину зароблених грошей організаторки розподіляли між собою та «працівницями».

Вартість сексуальних послуг становила від 100 доларів США.

Під час обшуків у фігуранток вилучили понад 10 тисяч доларів США, 900 євро та близько 160 тисяч гривень, смартфони, банківські картки, блокноти з чорновими записами, сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

На вилучене майно та грошові кошти у подальшому буде подано клопотання про накладення арешту до Київського районного суду м. Харкова.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура