У Харкові затримали учасників злочинної групи, які «спеціалізувалися» на крадіжках з авто та складів

На їхньому рахунку щонайменше вісім епізодів злочинної діяльності. Всі затримані мають чималий кримінальний досвід у вчиненні майнових злочинів, за що неодноразово відбували покарання.

Упродовж певного часу на території Харкова було скоєно ряд крадіжок зі складських приміщень. Проаналізував способи та обставини вчинення злочинів, поліцейські дійшли висновку, що «працює» одна й та ж сама група осіб. Проведеними заходами оперативники стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі обласної поліції встановили всіх її учасників. Ними виявилися неодноразово засуджені за крадіжки харків’яни. В ході документування злочинної діяльності угруповання, встановили, що її учасники також «спеціалізуються» на крадіжках з авто. Крім того, фігуранти планували грабувати водіїв під виглядом працівників поліції.

Аби припинити діяльність угруповання та завадити злочинним намірам зловмисників, правоохоронці провели заходи для їхнього затримання. Відтак, 27 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та слідчі Харківського районного управління поліції № 1 затримали трьох учасників угруповання після скоєння крадіжки. Останні за допомогою кодграберу відкрили автомобіль, як з’ясувалося поліцейського. Викрали особисті речі, зокрема формений одяг, який планували використовувати у злочинній діяльності.

За результатами проведення поліцейської спецоперації троє осіб були затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. У них вилучили різні відмички, ключі, кодграбер, номерні знаки з ознаками підроблення, інші знаряддя для вчинення крадіжок. 28 жовтня усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлена їх причетність до скоєння восьми крадіжок зі складів та авто, в наслідок яких вони викрали гроші з сейфів, товар та інше майно на суму понад пів мільйона гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття злочинної групи проводилося спільно з УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Київська окружна прокуратура міста Харкова.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України