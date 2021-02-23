У Харкові завершено розслідування щодо групи осіб, які вимагали у пластичного хірурга $100 тисяч

У разі несплати коштів обвинувачені погрожували завдати шкоди дитині потерпілого. Наразі всі вони знаходяться під вартою.

Під час досудового розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою області та СБУ встановили, що до складу групи входило четверо осіб, двоє – вихідці з кавказького регіону. Всі вони мешканці Харкова віком від 27-ми до 48-ми років. Організував угруповання 29-річний чоловік, його «помічником» була співмешканка.

Упродовж тривалого часу зловмисники телефонували з погрозами потерпілому – пластичному хірургові — та вимагали у нього 100 тисяч доларів США. Чоловік не звертав уваги на їхні погрози, допоки вони не нагадали йому про деталі розбійного нападу на нього і у разі несплати коштів погрожували завдати шкоди дитині потерпілого.

Зібравши достатньо доказів їх причетності до вимагання коштів, правоохоронці провели заходи для їх затримання. 29 серпня було затримано організатора та його співмешканку одразу після отримання ними частини коштів – 35 тисяч доларів США, а за місцем проживання ще двох учасників угруповання.

Поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Наразі всі учасники угруповання знаходяться під вартою.

За вимагання обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України