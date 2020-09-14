У Києві поліцейські затримали дует автомобільних крадіїв-сканеристів

Чоловіки відкрили авто шляхом сканування сигналізації та викрали відеореєстратор. Відтепер вони можуть провести шість років за гратами.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих обікрали автівку, припарковану біля одного з будинків на проспекті Маяковського. На місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Власник транспорту розповів, що повернувшись до авто, виявив відсутність із салону відеореєстратора. Про крадіжку чоловік відразу повідомив у поліцію.

У ході оперативно-розшукових дій неподалік від місця події поліцейські затримали двох чоловіків, під час поверхневого обшуку в яких виявили та вилучили пристрій для сканування автосигналізації і викрадений відеопристрій. у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Зловмисниками виявились місцевий мешканець 1996-го року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та раніше не судимий уродженець Сумщини 1988-го року народження. Обох затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зібрані відомості за фактом скоєного ними злочину внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань» — розповів заступник начальника – начальник кримінальної поліції Деснянського управління столичної поліції Андрій Табала.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. У рамках досудового розслідування затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва