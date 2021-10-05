У Києві слідчі повідомили чоловіку про підозру за скоєння крадіжки з відділення банку

Зловмисник розбив скляні двері приміщення та викрав комп’ютерну техніку. Втекти з місця злочину правопорушнику завадили співробітники охорони банку, які передали його поліцейським. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, який почув звук битого скла у сусідній будівлі на проспекті Відрадному, що у Солом’янському районі Києва. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку проник до відділення банку, розбивши скляні двері. Після цього він забрав зі столу комп’ютерну техніку та намагався втекти, однак його зупинили працівники охорони.

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 31-річний уродженець Чернігівської області.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва