У Києві заблоковано діяльність незаконного каналу міжнародного телефонного зв’язку

Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно із слідчими Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами ГУ ВБ СБ України заблоковано діяльність незаконних каналів передачі міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації (ч. 2 ст. 361 КК України).

У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території м. Києва та Київської області група осіб, використовуючи спеціальне програмне забезпечення та телекомунікаційне обладнання, організувала незаконний канал міжнародного телефонного зв’язку трафіку в обхід міжнародних центрів комутації в межах Київського регіону.

Так, у період з січня по липень 2020 року Українським державним центром радіочастот засвідчено факти находження вхідного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу загального користування одного із українських операторів. Вказаний канал зв’язку є непідконтрольним вітчизняним оператором зв’язку та органам, які здійснюють державний нагляд за ринком телекомунікації.

Для здійснення злочинного наміру зловмисники орендували помешкання та придбали транспортні засоби, які оснастили спеціальним обладнанням, та щодня змінювали їх місцеположення з метою приховування протиправної діяльності.

Під час проведення обшуків в межах кримінального провадження вилучено комп’ютерну техніку із встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, GSM-шлюзи та сім-бокси, близько 25000 відпрацьованих сім-карток мобільних операторів телефонного зв’язку «Лайф», «ВФ Україна», «ЛайкаМобайл» та «Київстар», апаратне мережеве обладнання (роутери, модеми, серверне обладнання, мережеві плати тощо), яке було задіяне для здійснення протиправної діяльності, а також встановлено ІР адреси серверів, зареєстрованих країнах ЄС (Чехія та Нідерланди).

Також вилучено бухгалтерську, фінансову-господарську та іншу документацію щодо здійснення незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг отриманих грошових коштів.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності незаконних каналів передачі телефонного трафіку та його можливе використання особами, причетними до протиправної діяльності незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Також в межах слідства перевіряється причетність до організації злочину співробітників правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі органів Служби безпеки України.

Київська міська прокуратура